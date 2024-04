Morte do piloto Ratzenberger completa 30 anos

ROMA, 30 ABR (ANSA) - A morte do piloto austríaco Roland Ratzenberger durante a edição de 1994 do Grande Prêmio de San Marino de Fórmula 1, em Ímola, completou 30 anos nesta terça-feira (30).

Ratzenberger, que tinha 33 anos, atingiu em cheio o muro na curva Villeneuve durante os treinos da prova. Na ocasião, a asa do carro da Simtek se soltou e, sem controle, o austríaco colidiu a aproximadamente 314 km/h, a batida mais forte da história da F1.

"Após 30 anos, a memória está naturalmente um pouco mais ofuscada, mas sigo com uma imagem clara minha assistindo à classificação e a batida do carro. No início, não percebi que era um carro da Simtek, mas quando o monoposto parou e vi o capacete e sua cabeça mexendo, entendi naquele momento. Foi um momento terrível", disse Rudolf, pai de Ratzenberger, em entrevista ao alemão Formel1.