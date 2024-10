Ex-advogado de Marçal: não dá para tolerar fake news em véspera de eleição

Guedes representou o presidente Michel Temer no processo de impeachment e defendeu o senador Sérgio Moro contra sua cassação.

Para o advogado Fernando Neisser, "o uso de fake news e abuso dos meios de comunicação com impacto na eleição é flagrante". Ele explica que, quando foi retirada do ar, a postagem falsa já tinha milhões de visualizações, o que significa um dano para o candidato do PSOL.

Além disso, Marçal não pode alegar que não tinha ciência da publicação ou do teor dela, porque foi feita de sua própria conta no Instagram.

O paralelo mais próximo do delito cometido pelo candidato do PRTB é o caso Francischini. O deputado estadual Fernando Francischini foi considerado inelegível por divulgar notícias falsas contra a urna eletrônica e o sistema eleitoral na véspera do pleito.

O advogado eleitoral Marcelo Weick pondera que o delito de Marçal é mais grave porque ele é o beneficiário direto da fake news, enquanto Francischini tinha apenas um ganho indireto ao criticar o sistema eleitoral.