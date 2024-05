Lula promete 'inovar' no G20 com 'pauta social'

SÃO PAULO, 1 MAI (ANSA) - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva prometeu "inovar" com uma "pauta social" na cúpula de líderes do G20, que acontecerá em 18 e 19 de novembro, no Rio de Janeiro.

Em discurso nesta quarta-feira (1º) pelo Dia do Trabalhador, o petista disse que o governo federal "tem a responsabilidade de, junto com as centrais sindicais, entidades, estudantes, universidades e aposentados, fazer a maior manifestação política social, dizendo aos 20 presidentes do mundo inteiro o que o povo deseja que a gente faça".

"Vamos ter aqui no Brasil o G20, e nós vamos inovar, a nossa pauta vai ter uma pauta social", afirmou Lula durante evento organizado por sindicatos no estádio do Corinthians, time do coração do mandatário, na zona leste de São Paulo.