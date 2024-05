Governo se compromete a proteger empresas italianas na Rússia

LAMEZIA TERME, 2 MAI (ANSA) - O vice-premiê e ministro das Relações Exteriores da Itália, Antonio Tajani, presidiu nesta quinta-feira (2) uma reunião com empresas italianas na Rússia, convocada após Moscou nacionalizar várias empresas estrangeiras, e se comprometeu a protegê-las.

Na semana passada, o governo russo abriu uma nova crise com a Itália ao determinar a transferência temporária da subsidiária da empresa italiana Ariston, especializada em eletrodomésticos, para a Gazprom Domestic Systems, empresa estatal do grupo Gazprom, do mesmo setor.

"Nossa embaixada em Moscou está fazendo todo o possível: agimos imediatamente após a transferência, que dizem ser temporária, de Ariston para a Gazprom", afirmou o chanceler italiano.