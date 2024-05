Belga vence 3ª etapa do Giro d'Italia;Pogacar mantém camisa rosa

ROMA, 6 MAI (ANSA) - O ciclista Tim Merlier, da equipe Soudal Quick-Step, venceu nesta segunda-feira (7) a terceira etapa do Giro d'Italia.

A prova de 166 quilômetros, que ocorreu entre as cidades de Novara e Fossano, foi vencida pelo atleta belga, mas o esloveno Tadej Pogacar, da UAE Team Emirates, manteve a camisa rosa.

O líder do ranking geral possui um tempo de 11h03m02s, com 46 segundos à frente do britânico Geraint Thomas, da Ineos Grenadiers, e 47 segundos de vantagem sobre o colombiano Daniel Felipe Martínez, da Bora-Hansgrohe.