Com filha excluída de herança, quem é quem na família de Olavo de Carvalho?

Assim como Leilah, Pedro também ficou com 20% dos direitos autorais, além de percentuais sobre as residências de Olavo. Ele já afirmou que a irmã com quem tinha mais proximidade era justamente Leilah.

Em seu site, Maria Inês se declara escritora, consultora de organização pessoal e orientadora vocacional. Ela é casada com Henri Carrières, diplomata de carreira.

Assim como o pai, Davi é professor de cursos de Astrologia. Em seu site, ele ensina sobre "a relação dos signos com seus vícios e virtudes".

Tales vende cursos online de filosofia, cosmologia, simbolismo e artes tradicionais, ainda de acordo com O Globo. No início deste ano, o filho de Olavo se envolveu em uma polêmica após uma jovem tratada como desaparecida por sua família ter fugido para morar com ele.

Percival é revisor, preparador de textos e tradutor. Ele e os irmãos Luiz, Maria Inês, Davi e Tales ficaram com 1,4% dos possíveis valores sobre as produções intelectuais de Olavo.

Além dos filhos, a esposa e o irmão do filósofo também são seus herdeiros. Roxane de Carvalho, última mulher de Olavo e com quem ele mantinha uma união estável há quase 20 anos, ficou com os direitos sobre duas residências na Virgínia. Segundo o Metrópoles, a esposa também ficou com 30% dos direitos autorais sobre as obras do conservador. Já Luiz Paulo de Carvalho, irmão de Olavo, ficou com 0,3% dos direitos autorais dele.