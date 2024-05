Brasileira é presa após esfaquear companheiro na Itália

PAOLA, 9 MAI (ANSA) - Uma brasileira de 39 anos foi detida na noite da última quarta-feira (8) na cidade de Paola, na região da Calábria, no sul da Itália, sob a acusação de tentativa de homicídio após esfaquear o companheiro.

Silvia Santos Maria do Socorro atingiu gravemente Francesco Di Santo, 53 anos, natural de Fiumefreddo Bruzio, no abdômen, pescoço e braços durante uma discussão no apartamento do casal.

O italiano foi transportado em alerta vermelho e com risco de perder a vida para o hospital Annunziata de Cosenza, onde foi submetido a uma cirurgia e se encontra em observação na unidade de cuidados intensivos (UTI). Porém, o estado de saúde de Di Santo é mantido em sigilo.