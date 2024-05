Cavalo ilhado em telhado em Canoas é resgatado

O resgate do cavalo, apelidado de "Caramelo", mobilizou até a primeira-dama Janja Lula da Silva, que conversou sobre o caso com o comandante das operações do Exército no Rio Grande do Sul, general Hertz Pires do Nascimento. (ANSA).

