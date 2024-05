Greve Geral na Argentina protesta contra governo Milei

BUENOS AIRES, 9 MAI (ANSA) - A Confederação Geral do Trabalho (CGT), principal sindicato da Argentina, lidera nesta quinta-feira (9) uma greve geral de 24 horas contra as políticas econômicas do presidente Javier Milei.

Esta é a segunda mobilização contundente contra o governo argentino desde que o líder ultraliberal tomou posse na Casa Rosada, no dia 10 de dezembro.

O Sindicato dos Bondes Automotivos (UTA) e a Central de Trabalhadores da Argentina (CTA), além de outros sindicatos do país, também participam do ato.