Quem é Mohammad Mokhber, novo presidente interino do Irã?

ISTAMBUL, 20 MAI (ANSA) - Mohammad Mokhber, até agora primeiro-vice-presidente do Irã, vai ocupar o papel de Ebrahim Raisi, que morreu depois de o helicóptero no qual viajava ter caído no noroeste do país, até a realização de novas eleições.

De acordo com a Constituição iraniana, em caso de morte súbita do presidente, o primeiro-vice-presidente assume o cargo interinamente, com a aprovação do líder supremo, atualmente o aiatolá Ali Khamenei, enquanto novas consultas presidenciais devem ser realizadas em 50 dias.

Nascido em 1955 em Dezful, no oeste do país, Mokhber tem 69 anos e é considerado, tal como o próprio Raisi, muito próximo de Khamenei, que no sistema político da República Islâmica ocupa o papel de chefe de Estado, enquanto o presidente é o chefe do governo.