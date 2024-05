Reitor da Universidade Católica de Milão morre aos 61 anos

Em um telegrama assinado pelo secretário de Estado do Vaticano, cardeal Pietro Parolin, o papa Francisco lamentou a morte de Anelli e destacou o compromisso do advogado "com a promoção dos valores cristãos no contexto universitário, incentivando o diálogo com as novas gerações". (ANSA).

