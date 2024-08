'Trégua em Gaza está mais perto do que nunca', dizem EUA

WASHINGTON, 7 AGO (ANSA) - O governo dos Estados Unidos anunciou nesta quarta-feira (7) que Israel e o Hamas continuam perto de alcançar um acordo de trégua na guerra na Faixa de Gaza, apesar do crescimento das tensões no Oriente Médio após o recente assassinato do líder do grupo fundamentalista islâmico.

"Estamos mais perto do que nunca de um acordo para um cessar-fogo" em Gaza e da libertação dos reféns mantidos pelo Hamas no enclave palestino desde o ataque sem precedentes de 7 de outubro a Israel, afirmou o porta-voz do Conselho de Segurança Nacional, John Kirby, em uma coletiva de imprensa.

De acordo com o norte-americano, existe uma "boa proposta para ambas as partes" e os dois lados "devem aceita-la" para que possa ser implementada.