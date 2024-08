Mpox não é emergência sanitária na Europa, diz UE

BRUXELAS, 20 AGO (ANSA) - O Comitê de Segurança Sanitária da União Europeia (UE) concluiu em reunião na última segunda-feira (19) que a mpox não é uma emergência no continente.

De acordo com o porta-voz da instituição, Stefan De Keersmaecker, "ao contrário da pandemia [de Covid-19] que se alastrou pelo mundo a partir de 2020", desta vez as autoridades "sabem controlar as infecções, e medidas já foram tomadas no combate à transmissão [do vírus mpox]".

Já a África declarou emergência para a doença, que contabiliza quase 14 mil casos e 450 mortes no continente. O surto nos países da região tem sido enfrentado com a ajuda da UE através de vacinas e de novos controles sobre o alastramento da mpox, que ocorre através de contatos físicos.