Bon Jovi salva mulher que ameaça se jogar de ponte

ROMA, 12 SET (ANSA) - O astro da música Jon Bon Jovi salvou a vida de uma mulher que estava prestes a cometer suicídio. O caso aconteceu em Nashville, nos Estados Unidos, onde o artista gravava um videoclipe.

Segundo consta, uma das assistentes de Bon Jovi se deu conta da presença de uma mulher em uma ponte, fora do parapeito de proteção. Com cuidado, o cantor se aproximou e falou com ela, conseguindo convencê-la em menos de um minuto. Em seguida, eles conversaram mais um pouco, antes de se abraçar.

A cena foi divulgada pela polícia a partir das câmeras de segurança das redondezas.