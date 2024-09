Biden tem 'conversa cordial' com Trump após tentativa de ataque

"Acho que o Congresso deveria responder às necessidades deles, se eles, de fato, precisam de mais pessoas do Serviço. Então, é sobre isso que vamos falar", declarou o democrata aos repórteres.

Nesta segunda, Ryan Wesley Routh, 58, foi acusado de dois crimes com armas de fogo após supostamente empurrar o cano de um rifle através da cerca ao longo do perímetro do campo de golfe de Trump em West Palm Beach, na Flórida, enquanto ele estava lá, levando um agente do Serviço Secreto a atirar nele.

O incidente ocorreu aproximadamente dois meses depois que um atirador abriu fogo em um comício de Trump em Butler, na Pensilvânia, atingindo o ex-presidente na orelha. Na ocasião, um participante do comício, bem como o atirador, foram mortos.

(ANSA).

Veja mais notícias, fotos e vídeos em www.ansabrasil.com.br.