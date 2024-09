Datena dá cadeirada em Marçal durante debate na TV

(ANSA) - BRASÍLIA, 16 SET - O clima de tensão na campanha pela Prefeitura de São Paulo atingiu o ápice na noite do último domingo (15), com uma agressão do apresentador e candidato José Luiz Datena (PSDB) contra o adversário Pablo Marçal, influenciador de extrema direita que tenta repetir os passos do ex-presidente Jair Bolsonaro, em um debate ao vivo na TV.

A agressão aconteceu após o coach ter acusado Datena de assédio sexual e tê-lo questionado quando ele desistiria da disputa e acabaria com aquela "palhaçada", inclusive o chamando de "arregão". Em seguida, Datena agrediu Marçal com uma cadeira, provocando a interrupção do debate pela TV Cultura.

O candidato do PSDB acabou expulso do confronto, enquanto o influenciador foi procurar atendimento médico e passou a noite internado no Hospital Sírio-Libanês. Não foram divulgados boletins médicos, mas a equipe do coach de extrema direita disse que ele sofreu uma fratura na costela e não tem previsão de alta.