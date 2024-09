Governos de Itália e China discutem 'relançamento das relações'

Tajani enfatizou ainda que o governo de Giorgia Meloni está disposto a "colaborar com as pequenas e médias empresas com iniciativas muito positivas" que foram acordadas e que também serão reiteradas por ocasião da visita do presidente da Itália, Sergio Mattarella, a Pequim, a qual ele acompanhará.

Esta é a terceira reunião em um ano entre o chanceler italiano e Wang, após dois encontros realizados em Pequim, em setembro de 2023, e em Verona, em abril passado, por ocasião da 15ª Comissão Econômica Mista e do Fórum de Diálogo Empresarial.

"As relações entre a Itália e a China atravessam uma importante fase de relançamento, com o objetivo comum de fortalecer e atualizar a Parceria Estratégica Global Itália-China, que desde 2004 constitui o quadro de referência para o desenvolvimento das nossas relações", declarou Tajani.

O vice-premiê explicou que "a China é o nosso primeiro parceiro comercial na Ásia e o segundo entre os países terceiros, depois dos Estados Unidos" e reiterou a necessidade de um acesso justo ao mercado chinês e de condições de igualdade para as empresas, em particular para as PME e para as companhias do setor agroalimentar.

Entre as questões internacionais abordadas, a guerra na Ucrânia e a crise em Gaza e no Mar Vermelho também foram discutidas: "Levantei a questão dos fornecimentos militares à Rússia", disse Tajani, reforçando que "a colaboração da China é fundamental também em vista da próxima conferência de paz".

Durante o encontro foi também discutido o tema da proteção da propriedade intelectual, intercâmbio comercial no setor agroalimentar e investimento.