Com Maldini, Spalletti convoca Itália para Liga das Nações

ROMA, 4 OUT (ANSA) - Com novidades, como a presença de Daniel Maldini, filho do ex-zagueiro Paolo Maldini, o técnico Luciano Spalletti convocou nesta sexta-feira (4) os 23 jogadores que defenderão a seleção da Itália nas partidas contra Bélgica e Israel, pela Liga das Nações da Uefa.

A inédita inclusão do meio-campista Maldini, de 22 anos, estabeleceu uma nova marca para a família do atleta, fortemente ligada ao Milan. Após seu avô, Cesare Maldini, e seu pai, Paolo, Daniel se tornou o terceiro membro a ser chamado para defender a Azzurra.

Além do jogador do Monza, Spalletti recordou do jovem Niccolò Pisilli, uma das principais revelações da Roma e que ganhou bastante espaço na equipe da capital italiana.