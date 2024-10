Países da UE aprovam sobretaxas contra carros elétricos chineses

Os países-membros da União Europeia aprovaram nesta sexta-feira (4) a instituição de sobretaxas alfandegárias de até 36,3% contra carros elétricos fabricados na China, acusada pelo bloco de prejudicar a concorrência com pesados subsídios ao setor.

A votação ocorreu no âmbito do Comitê de Defesa Comercial, composto por funcionários de cada um dos 27 membros do bloco, e teve um placar de 10 votos a favor e cinco contra, com 12 abstenções.

Segundo fontes europeias consultadas pela ANSA, a Alemanha, maior economia da UE, é um dos países que se posicionaram contra a medida, ao lado de Eslováquia, Eslovênia, Hungria e Malta, enquanto França e Itália votaram pela instituição das tarifas.