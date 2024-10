Com DNA de Bocelli, Matteo quer emocionar Brasil em 1ª turnê

"Cantar sozinho me dá a oportunidade de expressar minha identidade musical e me conectar com o público de uma forma diferente", revelou ele, enfatizando que "a expectativa é alta" porque sabe "o quanto os brasileiros amam música".

Matteo destacou ainda que os fãs do Brasil "são um povo caloroso e animado" e com uma "paixão pela música contagiante".

"Mal posso esperar para cantar e vivenciar esses momentos mágicos juntos".

Durante os shows, o público terá a oportunidade de ouvir diversas composições do álbum de estreia do artista, "Matteo", que conta com músicas em inglês e italiano, como "Solo", primeiro single lançado pelo cantor, e "Chasing Stars", escrita em parceria com Ed Sheeran.

Entre as canções pop, Matteo também levará aos palcos os sucessos "Can't Take My Eyes Off Of You", de Frankie Valli, "Titanium", de Sai, além do clássico italiano "Caruso", de Lucio Dalla.

Além do Brasil, o filho de Bocelli tem shows confirmados até dezembro em cidades dos Estados Unidos, Canadá, México, Colômbia e Chile.