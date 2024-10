Biden condena antissemitismo, mas cita sofrimento de palestinos

ROMA, 7 OUT (ANSA) - O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, participou de uma cerimônia judaica na Casa Branca para relembrar os atentados de 7 de outubro de 2023 do Hamas contra Israel, que desencadearam a guerra na Faixa de Gaza, e condenou o avanço do antissemitismo, mas citou o sofrimento do povo palestino no conflito.

"Hoje (7) marca um ano de luto para as mais de 1,2 mil pessoas inocentes de todas as idades, entre elas 46 americanos, massacradas no sul de Israel pelo grupo terrorista Hamas", afirmou Biden. "Neste aniversário solene, testemunhamos a brutalidade indescritível dos ataques de 7 de outubro, mas também a beleza das vidas que foram roubadas naquele dia", acrescentou.

O chefe de Estado americano também citou os mais de 250 reféns raptados pelo grupo fundamentalista islâmico, dos quais dezenas foram assassinados.