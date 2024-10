Citroën lança Basalt, SUV mais barato do Brasil, e mira expansão

SÃO PAULO, 7 OUT (ANSA) - Por Renan Tanandone - O grupo automotivo Stellantis lançou sua nova aposta para reforçar a liderança no Brasil, o Citroën Basalt, que surfa na crescente tendência dos SUVs cupês no maior mercado da América Latina.

Produzido no polo automotivo de Porto Real (RJ), que receberá R$ 3 bilhões em investimentos entre 2025 e 2030, o carro chega em três versões diferentes (Feel, Feel Turbo 200 e Shine Turbo 200) e com preços a partir de R$ 89.990, colocando-se como o SUV mais acessível do Brasil.

O Basalt também completa a família de carros compactos C-Cubed da marca francesa, ao lado do C3 e do Novo Aircross.