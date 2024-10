Biden chamou Netanyahu de 'filho da p...', conta repórter em livro

O jornalista também cita que o americano e o russo voltaram a conversar no início de 2024, quando Trump estava no resort de Mar-a-Lago, na Flórida: ele teria se afastado de seus conselheiros para poder telefonar de forma privada a Putin.

Woodward também afirma que, no auge da pandemia da covid-19, em 2020, quando os EUA e outros países não tinham testes suficientes para a doença, Trump teria enviado um a Putin para uso pessoal.

"Não diga isso a ninguém, ou vão ficar ofendidos com você, não comigo", teria dito o líder russo ao então mandatário americano.

A campanha de Trump para as eleições de 2024, no entanto, definiu as revelações como "falsas". "São histórias inventadas por um homem verdadeiramente demente e desequilibrado, que sofre de um caso debilitante de síndrome de desequilíbrio relacionada a Trump", afirmou Steven Cheung, diretor de comunicação do republicano.

"Woodward é um homenzinho mal-amado, que está claramente incomodado porque está sendo processado por Trump devido a publicações de gravações não autorizadas feitas por ele", acrescentou.

O jornalista investigativo de 81 anos é autor de diversos livros envolvendo figuras públicas da política dos EUA. Sua obra mais aclamada é "Todos os homens do presidente: O caso Watergate e a investigação jornalística mais famosa da história", publicada em 1974, em parceria com Carl Bernstein.