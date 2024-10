Hezbollah diz apoiar esforços por cessar-fogo com Israel

BEIRUTE, 8 OUT (ANSA) - O grupo xiita Hezbollah afirmou nesta terça-feira (8) que apoia os esforços do Líbano para um cessar-fogo com Israel, que iniciou uma nova operação por terra contra o "Partido de Deus" no sul do país vizinho.

"Apoiamos os esforços políticos guiados pelo presidente Berri, que miram principalmente um cessar-fogo", disse em um discurso na TV Naim Qassem, vice-líder do Hezbollah, citando o chefe do Parlamento libanês, Nabih Berri.

Essa é a primeira vez que um dirigente do grupo xiita cogita em público uma trégua com Israel, que há cerca de 20 dias realiza ataques recorrentes no Líbano, em uma ofensiva que eliminou a maior parte do alto escalão do Hezbollah, incluindo o líder Hassan Nasrallah.