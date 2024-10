Aportes de montadoras devem impulsionar Pirelli, diz CEO

Segundo Alarcon, a Pirelli já trabalha em produtos para a nova geração de veículos híbridos com motorização flex, grande aposta do setor automotivo para descarbonizar a frota no Brasil e que devem começar a chegar ao mercado ainda em 2024. "Estamos desenvolvendo produtos especificamente para as necessidades dos veículos que vão ser construídos aqui no Brasil", salientou.

(ANSA).

Veja mais notícias, fotos e vídeos em www.ansabrasil.com.br.