Ativistas vandalizam sede de reunião do G7 da Saúde na Itália

ANCONA, 9 OUT (ANSA) - Em uma nova manifestação organizada pelo grupo Ultima Generazione ("Última Geração", em português), ativistas climáticos pintaram as paredes do tribunal de Ancona, na Itália, onde acontece a reunião dos ministros de Saúde do G7.

A iniciativa faz parte da campanha de desobediência civil do movimento, cujo objetivo é destacar a necessidade de combater a crise climática.

Quatro jovens sentaram-se em frente à entrada do prédio, gritando sobre desastres climáticos, como as enchentes que têm atingido a Itália com cada vez mais frequência, e exibindo faixas pedindo a criação de um "Fundo de Reparação" para famílias atingidas por catástrofes ambientais.