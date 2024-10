Itália rejeita críticas de Sánchez sobre política migratória

SÃO PAULO, 9 OUT (ANSA) - O vice-premiê e ministro das Relações Exteriores da Itália, Antonio Tajani, rejeitou nesta quarta-feira (9) as críticas feitas pelo chefe de governo da Espanha, Pedro Sánchez, à política migratória no país.

Em declaração à ANSA em São Paulo, o chanceler destacou que na "Itália a imigração ilegal diminuiu 64% enquanto na Espanha aumentou 64%".

"A Itália é livre para apresentar as suas propostas e os dados indicam que as políticas italianas de combate à imigração ilegal são bem-sucedidas, enquanto as espanholas me parecem que não são", acrescentou ele.