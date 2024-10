Brasil vira contra Chile e 'respira' nas eliminatórias para Copa

ROMA, 11 OUT (ANSA) - O Brasil não jogou bem, mas venceu o Chile de virada, por 2 a 1, na noite da última quinta-feira (10), no Estádio Nacional de Santiago, durante a nona rodada da competição qualificatória para a Copa do Mundo de 2026.

A seleção canarinho, que fechou o turno das Eliminatórias na quarta posição, em uma fase com baixo desempenho, conseguiu três preciosos pontos para a classificação, que possui apenas seis vagas para representantes do continente.

Em crise e com o técnico Dorival Júnior pressionado, o Brasil chegou a Santiago com quatro derrotas em cinco jogos, sofrendo, logo no segundo minuto de jogo, um gol de cabeça do chileno Eduardo Vargas. Igor Jesus empatou para os brasileiros, que venceram graças a Luiz Henrique.