Brasileiro vai à Itália em busca de título em Copa de Tiramisù

SÃO PAULO, 11 OUT (ANSA) - Por Luciana Ribeiro - No ano em que é celebrado o 150º aniversário da imigração italiana no Brasil, o gerente comercial paulistano Vanderlei Toniolo apostará em suas raízes para vencer a Copa do Mundo do Tiramisù, cuja disputa acontece em Treviso, no Vêneto, neste final de semana.

Em entrevista à ANSA, Toniolo revelou estar emocionado em participar da competição porque seu avô é originário justamente do Vêneto e chegou ao Brasil aos quatro anos, em 1907.

"É uma honra poder voltar à Itália e para disputar algo que é meu hobby: a confeitaria", afirmou o gerente comercial, que é cidadão italiano desde 2020, enfatizando que vencer a etapa no Brasil e ser o representante na fase final é "uma explosão de surpresas".