Israel faz novo ataque contra base italiana da Unifil no Líbano

ROMA, 11 OUT (ANSA) - As bases italianas da Força Interina das Nações Unidas no Líbano (Unifil) no sul do Líbano foram novamente alvos de ataques do Exército de Israel, informaram as autoridades locais nesta sexta-feira (11).

De acordo com fontes de segurança que estão em contato com os líderes da missão da ONU, o ataque ocorreu durante a noite na base 1-31 - já atingida nos últimos dias - e dois muros de demarcação da base foram derrubados.

Relatos indicam ainda que dois soldados, provenientes do Sri Lanka, ficaram feridos, sendo um estado grave, em outro ataque contra uma torre de observação da Unifil em Naqoura.