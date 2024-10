Hezbollah lança mísseis contra base israelense perto de Haifa

TEL AVIV, 12 OUT (ANSA) - O grupo xiita Hezbollah lançou neste sábado (12) um ataque com mísseis contra uma base do exército de Israel perto de Haifa, no norte do país judeu.

As Forças de Defesa Israelenses (IDF) relataram o disparo de "cerca de 30 projéteis" por parte da milícia islâmica "em 10 minutos na Alta Galileia", que corresponde à parte setentrional do país, e disseram ter interceptado dois foguetes na Baía de Haifa.

Como resposta, ordenaram a evacuação de 22 vilarejos no sul do país árabe.