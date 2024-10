UE e Reino Unido impõem sanções ao Irã

BRUXELAS, 14 OUT (ANSA) - O Conselho da União Europeia anunciou nesta segunda-feira (14) medidas restritivas ao Irã após o país ter enviado mísseis e drones à Rússia, em guerra com a Ucrânia.

A ação coincide com as novas sanções impostas, na mesma data, pelo Reino Unido ao país persa por sua contribuição na escalada da guerra no Oriente Médio.

No caso do Conselho da UE, as restrições se voltam contra sete pessoas e sete entidades iranianas. Entre os citados estão o vice-ministro da Defesa, Seyed Hamzeh Ghalandari, além de três companhias aéreas e duas empresas de fornecimento. A lista inclui ainda oficiais militares do Irã e CEOs das empresas envolvidas no bloco comum europeu.