Argentina confirma presença de Milei em cúpula do G20 no Rio

Ainda é incerto, no entanto, qual será o tom do discurso de Milei no G20, evento que deve ter as presenças dos presidentes da China, Xi Jinping, e dos Estados Unidos, Joe Biden.

Ainda de acordo com o Clarín, o governo argentino trabalha para que seja assinado no Rio de Janeiro um documento em prol do acordo comercial entre Mercosul e União Europeia. (ANSA).

