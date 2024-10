Maduro acusa líder da oposição de fugir da Venezuela

A líder da oposição venezuelana não aparece em público há várias semanas, após ter denunciado fraudes do regime chavista nas eleições de julho. O candidato de Machado a presidente, Edmundo González Urrutia, está em exílio na Espanha por ter recebido três ordens de prisão, sob as acusações de "conspiração, desobediência ao Estado, terrorismo" e outros crimes.

A oposição garante que González, e não Maduro, venceu as eleições. No entanto, as atas de votação nunca foram apresentadas pelo Conselho Nacional Eleitoral (CNE), que declarou a vitória do chavista. (ANSA).

