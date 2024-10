Toto Wolff diz que Hamilton vai se adaptar rápido na Ferrari

"Vivemos 12 anos maravilhosos com Lewis e ele sempre fará parte da família, mas a partir do próximo ano será um rival que iremos tentar vencer", comentou Wolff.

Em relação ao futuro do time de Brackley, o chefão da Mercedes não escondeu que a experiência de Hamilton fará falta, mas destacou que a união do italiano Andrea Kimi Antonelli com o britânico George Russell trará "uma sensação de juventude e frescor". (ANSA).

