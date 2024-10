Venezuela se retrata após acusar Lula de ser 'agente da CIA'

Durante entrevista a um programa de TV venezuelano, Saab, um dos homens fortes do regime chavista, acusou Lula e o presidente do Chile, Gabriel Boric, ambos de esquerda, de serem "agentes da CIA". Ambos não reconheceram a vitória do presidente Nicolás Maduro nas eleições de 28 de julho.

No entanto, segundo o Ministério das Relações Exteriores, as declarações de Saab foram dadas a título pessoal e não refletem a "posição oficial do Executivo Nacional". (ANSA).

