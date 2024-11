Autor de explosões foi ao banheiro da Câmara e saiu rapidamente

A varredura na Casa, e adjacências, ocorreu durante toda a madrugada e na manhã desta quinta (14/11), inclusive com cães. Nenhuma bomba foi encontrada. Estão previstas outras varreduras como medida preventiva.

Trecho da nota enviada pela Câmara.

Casa funciona normalmente. Após as varreduras, o expediente da Câmara retornou às 12h. Não houve sessão no plenário, mas está em curso uma audiência pública realizada pela comissão de educação. No Senado, o expediente foi suspenso.

Entrada na Câmara é liberada para qualquer pessoa. Não há revistas para entrar nas dependências da Casa, funcionários e visitantes só precisam passar por um detector de metal.

Duas explosões aconteceram na praça dos Três Poderes. Um carro com placa de Santa Catarina pegou fogo no estacionamento do anexo 4 da Câmara. A suspeita é que Francisco provocou o incêndio para desviar a atenção e seguir para a praça dos Três Poderes com o objetivo de detonar os artefatos perto do Tribunal. A segunda explosão casou a morte do autor dos atentados.

A Câmara dos Deputados encerrou a sessão assim que a morte de Luiz foi confirmada. No Senado, os trabalhos seguiram até encerrar a votação do projeto das emendas parlamentares, quando também foi evacuado.

Em nota, o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), afirmou que a situação "deve ser apurada com a urgência necessária para esclarecimento de todas as suas causas e circunstâncias". Já o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), disse que "é momento de se aferir as circunstâncias e ter a cautela devida", afirmou na ocasião.