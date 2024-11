Serviço meteorológico dos EUA prevê 57% de chance de La Niña se desenvolver entre agora e dezembro

(Reuters) - Há 57% de chance de o fenômeno La Niña se desenvolver entre agora e dezembro, e deve continuar entre janeiro e março de 2025, disse nesta quinta-feira um serviço meteorológico do governo dos Estados Unidos. Fenômeno climático caracterizado por águas mais frias do que a média do Oceano Pacífico central e equatorial, o La Niña é associado a enchentes e secas que afetam a agricultura global, além de uma maior atividade de furacões no Caribe. No mês passado, o furacão Milton causou de 1,5 a 2,5 bilhões de dólares em danos nas plantações e na infraestrutura da agricultura na Flórida, segundo uma avaliação preliminar divulgada no mês passado pelos Serviços do Consumidor do Departamento de Agricultura dos EUA. Os furacões Helene e Milton causaram bilhões de dólares de prejuízos na Flórida. O La Niña normalmente traz menos chuva e secas mais severas, algo que também pode afetar a agricultura global. O ciclo entre o El Niño, o La Niña e a fase neutra geralmente dura de dois a sete anos. Nesta semana, o serviço meteorológico do Japão afirmou que há sinais de desenvolvimento do La Niña, mas há 60% de chances de as condições meteorológicas retornarem ao normal. "Esse La Niña pode impactar plantações negativamente, prejudicando a segurança alimentar em alguns dos países mais pobres do mundo, como Somália, Etiópia e Sudão", afirmou o meteorologista sênior da AccuWeather, Dale Mohler. Contudo, "como esse fenômeno La Niña começou lentamente, deve ser fraco e se perder força no fim de fevereiro ou março, seu impacto nas plantações pode ser menor do que o que normalmente seria visto durante o La Niña", completou. (Reportagem de Anjana Anil em Bangalore)