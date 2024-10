Vice-líder do Hezbollah ameaça atacar Israel de norte a sul

ROMA, 15 OUT (ANSA) - O vice-líder do grupo xiita Hezbollah, Naim Qassem, ameaçou nesta terça-feira (15) atacar todos os pontos do território israelense como resposta aos bombardeios no Líbano.

"Levando em conta que o inimigo israelense tem em sua mira todo o Líbano, agora atacaremos todos os pontos de Israel: no norte, no sul e no centro", disse o número 2 do movimento em um discurso transmitido na televisão.

Qassem afirmou que as Forças de Defesa de Israel (IDF) perderam pelo menos 25 soldados na primeira semana do ataque terrestre em terras libanesas e mencionou as ofensivas em Haifa e Tel Aviv.