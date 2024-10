EUA anunciam novo pacote de ajuda para Ucrânia

NOVA YORK, 16 OUT (ANSA) - O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, anunciou que enviará para a Ucrânia um novo pacote de ajuda, desta vez no valor de US$ 425 milhões.

Em um comunicado, a Casa Branca informou que o democrata e seu homólogo ucraniano, Volodymyr Zelensky, voltaram a conversar recentemente sobre o apoio de Washington aos esforços de guerra de Kiev contra as forças russas.

Na conversa, Zelensky aproveitou a oportunidade para atualizar Biden sobre o seu plano para alcançar a vitória no conflito no Leste Europeu.