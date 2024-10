Suspeito é preso por latrocínio de taxista abandonado em porta-malas no ES

Polícia apurou que a mulher conheceu o taxista meses antes e, durante uma corrida, percebeu que ele sempre carregava dinheiro em espécie. Na manhã do crime, o grupo saiu do bairro Nova Brasília armado e abordou a vítima no ponto de táxi para pedir uma corrida. Durante o trajeto, Heric anunciou o roubo, e juntos, os suspeitos roubaram cerca de R$ 500 do motorista, segundo o chefe do DHPP (Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa) da Serra, delegado Rodrigo Sandi Mori.

Objetivo inicial do grupo era apenas o roubo. No entanto, ao trancar a vítima no porta-malas e furar os pneus do veículo antes de fugir, o grupo assumiu o risco de causar a morte do taxista, segundo o delegado.

O UOL não conseguiu localizar a defesa de Heric da Silva e dos demais suspeitos, que não tiveram os nomes divulgados. O espaço segue aberto para manifestação.

Relembre o caso

O taxista José Erculano Marques, de 75 anos, foi encontrado morto no porta-malas do próprio carro na cidade de Serra (ES). O caso aconteceu em março, mas as informações sobre o crime só foram divulgadas pela Polícia Civil em julho.

Na manhã do dia 9 de março, os três suspeitos, ao chegarem no ponto de táxi, seguiram diretamente para o carro de José, apesar de ser o quarto na fila de veículos. O idoso não tinha o hábito de usar cartão e seus clientes pagavam as corridas com dinheiro em espécie, o que chamou a atenção dos assaltantes.