Hamas não pode ser eliminado, diz dirigente após morte de Sinwar

GAZA, 18 OUT (ANSA) - Um dirigente de alto escalão do Hamas afirmou nesta sexta-feira (18) que o grupo palestino "não pode ser eliminado" com a morte de seus líderes, na esteira da operação militar de Israel que tirou a vida do comandante da organização, Yahya Sinwar, mentor dos atentados de 7 de outubro de 2023.

Em declaração publicada pela agência AFP, Basem Naim, membro sênior do escritório político do Hamas, citou diversos líderes mortos no passado e afirmou que seus falecimentos impulsionaram a popularidade do grupo entre os palestinos.

"O Hamas é um movimento de libertação guiado por pessoas que buscam liberdade e dignidade e não pode ser eliminado", destacou o dirigente.