Morte de Sinwar reforçará 'espírito de resistência', diz Irã

ROMA, 18 OUT (ANSA) - O Irã afirmou que a morte do líder do Hamas, Yahya Sinwar, vítima de uma operação do Exército de Israel no sul da Faixa de Gaza, reforçará o "espírito da resistência" palestina.

"Ele será um modelo para os jovens e as crianças que percorrerão o caminho da libertação da Palestina. Enquanto houver ocupação e agressão, a resistência vai durar, porque o mártir permanece vivo e se torna fonte de inspiração", disse a missão iraniana nas Nações Unidas em publicação no X.

O Irã é um dos principais aliados do Hamas, que há um ano trava uma guerra contra Israel na Faixa de Gaza.