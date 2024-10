Bonucci é anunciado como auxiliar da seleção italiana sub-20

O ex-jogador declarou que está "orgulhoso" de ter recebido a proposta da Federação Italiana de Futebol (Figc), além de afirmar que será um período para "observar, estudar e aprender".

O primeiro grande torneio de Bonucci em sua aventura no banco de reservas deverá ser a Copa do Mundo sub-20, que ocorrerá em setembro de 2025, no Chile. (ANSA).

