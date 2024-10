Erdogan elogia Meloni por 'defender família contra LGBT'

Desde que assumiu o cargo em 2022, Meloni tem seguido uma agenda social altamente conservadora, buscando promover o que ela vê como valores familiares tradicionais, tornando mais difícil para casais LGBTQIA+ se tornarem pais legais.

O comunicado indica ainda que os dois líderes abordaram as relações entre Turquia e Itália, a guerra no Oriente Médio, bem como questões regionais e globais.

Destacando o avanço das relações, Erdogan observou que o volume de comércio bilateral pode ser aumentado tomando medidas determinadas em várias esferas, particularmente na indústria de defesa.

Ele ainda afirmou que Israel ampliou o círculo de fogo no Oriente Médio, destacou a importância de a comunidade internacional agir em conjunto para deter a agressão do premiê Benjamin Netanyahu e disse que o apoio da Itália fortaleceria a iniciativa da Turquia na ONU com o objetivo de interromper as vendas de armas aos israelenses.

Por fim, Erdogan considerou que "os ataques israelenses aos territórios palestinos, incluindo Gaza, bem como ao Líbano e às missões da ONU são inaceitáveis" e garantiu que continuará a se esforçar pela paz na região. (ANSA).