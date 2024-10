Ex-presidente do Peru pega 20 anos de prisão por caso Odebrecht

LIMA, 22 OUT (ANSA) - O ex-presidente do Peru foi condenado a 20 anos e seis meses de prisão após a Justiça do país considerá-lo culpado por receber subornos da construtora brasileira Odebrecht.

O ex-mandatário de 78 anos, que está detido preventivamente há 18 meses, recebeu por volta de US$ 35 milhões em troca de permitir que a empreiteira, atualmente chamada Novonor, construísse a Estrada do Pacífico, que liga Peru e Brasil.

Segundo o Ministério Público de Lima, o dinheiro foi canalizado por Josef Maiman, falecido empresário israelense ligado ao ex-presidente, que comandou o Executivo peruano entre 2001 e 2006. A quantia teria sido lavada em compra de imóveis.