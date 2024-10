Israelenses ricos oferecem recompensa por libertação de reféns em Gaza

Após a recente morte do líder do Hamas, Yahya Sinwar, o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, garantiu que os palestinos que depuserem as armas e entregarem reféns ficarão vivos.

O Exército israelense lançou panfletos para garantir que "quem entregar as armas e devolver os reféns poderá sair (de Gaza) em paz". Milhares de panfletos foram lançados desde o início da guerra pedindo informações sobre os reféns.

Mas estes esforços têm poucas chances de sucesso, disse à AFP Michael Mishtein, especialista em assuntos palestinos do Centro Moshe Dayan da Universidade de Tel Aviv.

"Pode haver um, dois ou três casos, mas não veremos estradas cheias de pessoas dispostas a aceitar esta oferta", disse.

Muhammad al Najjar, morador do norte de Gaza que fugiu da cidade de Khan Younis, no sul, disse à AFP que as ofertas do Exército israelense estão destinadas ao fracasso.

"Não prestamos atenção a nada que (o Exército israelense) publica", declarou. As pessoas usam os folhetos para acender fogueiras no território, disse.