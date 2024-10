Brics destaca problemas mundiais, mas 'esquece' Ucrânia

MOSCOU, 23 OUT (ANSA) - A declaração final da Cúpula do Brics em Kazan, na Rússia, condena os ataques de Israel contra a Força Interina das Nações Unidas no Líbano (Unifil) e defende o aumento do papel dos países do Sul Global no cenário internacional, porém traz apenas uma menção tímida ao conflito travado por Moscou na Ucrânia.

"Condenamos veementemente os ataques aos membros da ONU e as ameaças à sua segurança. Assim, apelamos a Israel para que cesse imediatamente tais ações", diz o documento da reunião, a primeira com os novos integrantes do grupo: Egito, Emirados Árabes, Etiópia e Irã.

Os membros do bloco, que ainda inclui Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, também pedem que a "integridade territorial" do Líbano seja "preservada", além de reforçar a cobrança por um cessar-fogo no Oriente Médio.