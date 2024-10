Veleiro italiano 'mais belo do mundo' faz parada em Singapura

SINGAPURA, 24 OUT (ANSA) - O navio Amerigo Vespucci, apelidado na Itália como "veleiro mais belo do mundo" e embaixador do Made in Italy, chegou nesta quarta-feira (23) ao porto de Singapura.

A embarcação, que partiu da cidade de Gênova em julho de 2023, iniciou sua 25ª parada em uma turnê mundial que já o levou para diversos países pelo mundo, incluindo Brasil e Argentina.

A joia da Marinha italiana, que atua como um navio-escola, permanecerá no país asiático até a próxima segunda-feira (28). A chamada "Piazza Italia", instalada no porto singapuriano especialmente para a chegada do veleiro, receberá diversos eventos durante os próximos cinco dias.