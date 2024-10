ROMA, 24 OUT (ANSA) - Com um gol de pênalti do atacante Artem Dovbyk, a Roma venceu nesta quinta-feira (24) o Dínamo Kiev por 1 a 0 e conquistou sua primeira vitória na atual edição da Liga Europa. (ANSA).

Veja mais notícias, fotos e vídeos em www.ansabrasil.com.br.